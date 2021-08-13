Badmintonculara Spor Dairesi desteği

Spor Dairesi yönetim kurulu üyeleri, Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk'ü ziyaret ederek tebrik edip, destek belirtti

Spor Dairesi yönetim kurulu üyelerinden Cemal Konnolu, Turgut Karamanoğlu ve Umar Göker, Ankara'da geçtiğimiz hafta düzenlenen International Open U15 Turnuvasında mücadele eden ve büyük bir başarı elde ederek bir ilki gerçekleştiren Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk'ü tebrik etti.

Milli badmintoncular ile federasyon lokalinde bir araya gelen Spor Dairesi yönetim kurulu üyeleri, sporcular Nehir ve Salih ile antrenör Savaş Dursun ile Badminton Federasyonunu başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Görüşmede Cemal Konnolu,“Türkiye Milli Takımında oynamanın gurur vericidir. İleride daha başarılı olmaları temenni ederim.”, Turgut Karamnoğlu“Sporcuların başarıları tesadüf değildir. Badminton sporuna desteklerimiz sürecek.”, Umar Göker “Çok çalışan sporcular başarıyı fazlası ile hak ettiler. Bu başarı badmintonun geleceği açısından önemlidir.” açıklamalarını yaptılar.

Spor Dairesi yönetim kurulu ayrıca,milli sporcular ile federasyon tesisinde yeni spor olan Air Badminton oynadılar.

