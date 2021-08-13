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Plajda tenis heyecanı

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Ciddi Mutfak BeachTennis Tour-2, Edip Elektronik Cup 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Glapsides Plajında yapılıyor

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Plajda tenis heyecanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Ciddi Mutfak BeachTennis Tour-2, Edip Elektronik Cup 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde GazimağusaGlapsides Plajında yapılıyor.
Geniş bir katılımın beklendiği sezonun 2.Plaj Tenisi turnuvası kurulacak 4 kortta Çift Kadınlar,Çift Erkekler ve Karışık Çiftler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek.Ana sponsorluğunu Edip Elektronik Ltd.'in üstlendiği turnuvada Özmeli Temizlik,İncir Altı Restoran,ÖzkaramanInvestment,Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık,Meysu ve Serena da turnuvaya katkı koydular.
Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada “Heryıl olduğu gibi plaj,deniz ve eğlencenin 2 gün boyunca süreceği plajda çekişmeli ve keyifli maçlar olacağından tüm sporseverleriGlapsides Plajına bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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