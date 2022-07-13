Badmintoncular uluslararası turnuvalarda derece arayacak

Badmintoncular, Uluslararası U15 Bulgaristan Şampiyonası’nın ardından “U19 Uluslararası Turnuva”da da derece arayacak.
Türk Milli Takım formasıyla Bulgaristan’daki turnuvayı çift bayan ve karışık çiftlerde partneriyle 2 altın madalyayla tamamlayan Nehir Deniz, bu turnuvada ise ülke milli sporcularından Salih Öztürk’le mücadele verecek.
“U19 Uluslararası Turnuvası” 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılacak.
Nehir Deniz, 8-10 Temmuz tarihleri arasında ev sahibi Bulgaristan yanı sıra Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Fransa ve Gürcistan’dan 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada çiftlerde Mehmet Can Töremiş ve Aysu Arslan’la birlikte birincilik elde etmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.