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Badmintoncular uluslararası turnuvalarda derece arayacak

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Badmintoncular uluslararası turnuvalarda derece arayacak
Badmintoncular, Uluslararası U15 Bulgaristan Şampiyonası’nın ardından “U19 Uluslararası Turnuva”da da derece arayacak.
Türk Milli Takım formasıyla Bulgaristan’daki turnuvayı çift bayan ve karışık çiftlerde partneriyle 2 altın madalyayla tamamlayan Nehir Deniz, bu turnuvada ise ülke milli sporcularından Salih Öztürk’le mücadele verecek.
“U19 Uluslararası Turnuvası” 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılacak.
Nehir Deniz, 8-10 Temmuz tarihleri arasında ev sahibi Bulgaristan yanı sıra Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Fransa ve Gürcistan’dan 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada çiftlerde Mehmet Can Töremiş ve Aysu Arslan’la birlikte birincilik elde etmişti.
 
 
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