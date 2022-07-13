Badmintoncular uluslararası turnuvalarda derece arayacak

Badmintoncular, Uluslararası U15 Bulgaristan Şampiyonası’nın ardından “U19 Uluslararası Turnuva”da da derece arayacak.

Türk Milli Takım formasıyla Bulgaristan’daki turnuvayı çift bayan ve karışık çiftlerde partneriyle 2 altın madalyayla tamamlayan Nehir Deniz, bu turnuvada ise ülke milli sporcularından Salih Öztürk’le mücadele verecek.

“U19 Uluslararası Turnuvası” 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılacak.

Nehir Deniz, 8-10 Temmuz tarihleri arasında ev sahibi Bulgaristan yanı sıra Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Fransa ve Gürcistan’dan 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada çiftlerde Mehmet Can Töremiş ve Aysu Arslan’la birlikte birincilik elde etmişti.



