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Özgün Atakan futbol ile anılacak

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Özgün Atakan futbol ile anılacak
Özgün Atakan anısına futbol turnuvası düzenleniyor.
Çetinkaya Akademisi Direktörü Salih Işık’ın organizesiyle 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18.00’de Çetinkaya Mustafa Defteralı Tesisleri’nde gerçekleşecek olan turnuvada Çetinkaya, Miracle Değirmenlik, 1461 İskele Trabzon ve Yonpaş Dumlupınar takımları mücadele edecek.
 
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