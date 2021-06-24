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Badmintoncular Burgul’u anacak

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Badmintoncular Burgul’u anacak
Badminton Federasyonu ilk kez düzenleyeceği Air Badminton turnuvasını, Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu başkanlığı yapmış,Milli Olimpiyat Komitesi kurucularından rahmetli Güner Burgul anısına düzenliyor.
28 Haziran 2021 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yeni yapılan Air Badminton sahasında gerçekleşecek olan turnuva saat 18.00’da başlayacak. Turnuvaya 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılacak.
Turnuvaya katılmak isteyen sporcular 26 Haziran 2021 tarihi saat 22.00'ye kadar internet üzerinden kayıtlarını yapabilecekler.
 
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