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Kırışlar Arıklı anısına olacak

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Kırışlar Arıklı anısına olacak
Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Orhan Arıklı anısına kırış müsabakası düzenlendi.
Barış Harekatı Gazisi Orhan Arıklı Taekwondo Karate Budo Kırış Şampiyonası Cuma akşamısaat 16.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak,
Bay ve bayanlarda ferdi olarak yapılacak müsabakalarda el ve ayak kırışları yapılırken müsabakalarda dereceye gireceklere ödülleri düzenlenecek törende Spordan Sorumlu Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı tarafından verilecek.
 
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