Badminton U-17 Milli Takımı Bursa’da

Badminton Federasyonu U17 Milli Takımı Bursa'ya gitti. 3-7 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin Bursa ilinde düzenlenecek olan U17 Türkiye Şampiyonasına katılmak için adadan ayrılan Milli Takımımızda 13 sporcu ile birlikte Federasyon Başkanı Fırat Deniz ve Milli Takım Antrenörü olarak Nevzad Denerel ve Seymen Deniz ayrıca Federasyon hakemi olarak Bahar Sabancı bulunuyor.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Bursa'da 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan U17 Türkiye Şampiyonasına katılan Milli Takımımızda 5 bayan 8 erkek sporcunun bulunduğunu belirterek Milli Takım kafilemize ve sporcularımıza başarılar diledi. Ayrıca kafilemizin Milli Takım forma ana sponsoru olan Modda Kozmetik Direktörü Sn Murat Tenekeci'ye ve Kafilemizin Mont sponsorluğunu yapan Hasan&Halil Hamzalar Gruba teşekkür etti.

