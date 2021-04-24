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Ayten Berkalp’a, Fenerbahçe’den büyük onur

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Mücadele tarihimizin unutulmaz doktoru Ayten Salih Berkalp, Fenerbahçe Spor Kulübü için de büyük anlam ifade ederken, başkan Ali Koç “Ayten Salih Berkalp ile ilgili belgeselde Fenerbahçe de yer alacak. Ayten hanımın isminin bir Fenerbahçe tesisine vereceğiz.” açıklamasını yaptı

Ayten Berkalp’a, Fenerbahçe’den büyük onur
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Soydan SAKALLI
Ülkemizin önemli değerlerinden olan mücadele tarihinin unutulmaz doktoru Ayten Salih Berkalp, Fenerbahçe Spor Kulübü için de büyük anlam ifade ediyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının kurucusu olan ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç’un da açıklamaları ile sürekli olarak onore ettiği Ayten Salih Berkalp ile ilgili olarak Ali Koç yeni açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç’un açıklamaları şöyle:
“Ayten Salih Berkalp, Fenerbahçe tarihinin gurur duyulası bir ismidir. Biz göreve geldiğimiz zamandan itibaren kulübümüzün sembol isimleriyle temas halindeyiz.
Ayten SalihBerkalp ile ilgili 5 bölümlük belgesel çekiliyor. 2.bölümü de Fenerbahçe’ye ayrılacak. Ayten hanımın isminin bir Fenerbahçe tesisine verilmesi sağlanacak.
 
 
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