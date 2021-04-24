Cimnastikte heyecanlı yarışma

Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenledi

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, cimnastik müsabakası düzenledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına,2014 – 2013 – 2012 doğumlu erkek sporcular katıldılar. Müsabakalar tüm aletlerde gerçekleştirildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu, pandemi kuralları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakayı seyircisiz yaptı. Kulüpler ise sırayla müsabakaya alındılar.”

