Avcıların başkanı Cook

Avcılık Federasyonu genel kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Osman Cook ve Mustafa Emirkan'ın başkan adayı olduğu genel kurulda 110 üye oy kullandı. Osman Cook 92, Mustafa Emirkan ise 18 oy aldı. Osman Cook böylelikle rakibinden 74 oy fazla oy alarak Avcılık Federasyonunun yeni başkanı oldu.

