Avcıların başkanı Cook

Avcılık Federasyonu genel kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Osman Cook ve Mustafa Emirkan'ın başkan adayı olduğu genel kurulda 110 üye oy kullandı. Osman Cook 92, Mustafa Emirkan ise 18 oy aldı. Osman Cook böylelikle rakibinden 74 oy fazla oy alarak Avcılık Federasyonunun yeni başkanı oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.