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Haspolat’ta, Yıldırım güçlü ekiple devam dedi

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Haspolat’ta gerçekleştirilen genel kurulda üyelerden onay alan Necati Yıldırım,iş insanlarından oluşan güçlü bir yönetim kurulu ile başkanlık görevine devam edecek

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Haspolat’ta, Yıldırım güçlü ekiple devam dedi
İsa TABAK
BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ta gerçekleştirilen genel kurul sonrasında üyelerden onay alan Necati Yıldırım başkanlık görevine devam edecek.
İş insanlarından oluşan güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Necati Yıldırım’ın yönetim kurulunda Haspolatlı iş adamı Muzaffer Kaya ise asbaşkan olarak görev yapacak. Yönetim kurulu ilerleyen günlerde ise görev dağılımı yapacak. Haspolat genel kurulunda başkan, asbaşkan ve yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
“Başkan Necati Yıldırım, asbaşkan Muzaffer Kaya, yönetim kurulu üyeleri, Ortaç Çetiner, Salih Hafız, Nidai Saliş, Turgay Didinir, Hüseyin Bulduk, Bilal Güleryüz, Filiz İğrek, Salih Meriçli, Aynur Samanoğlu, Musa Özcan ve Mustafa Özdemir”
Başkan Necati Yıldırım genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada “Güçlü bir yönetim ve iş insanlarıyla yola devam ediyoruz. Katkı koyan, destek veren abilerime, ablalarıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
İnşallah çok iyi hedeflerle projelerle ve en önemlisi başlatacağımız alt yapı çalışmalarımızla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
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Etiketler; #Haspolat
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