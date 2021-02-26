Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük

Sabriye Atikoğlu, Yeni Erenköy’de hayata geçirilmesi planlanan salon projesinin olumsuz sonuçlanmasına tepki gösterirken, “Güzel hayallerle yola çıktık. Ümidimiz çocuklar ve gelecek nesil içindi. Eğitmenler olarak her derse gözlerindeki başka ışıltıyla gelen öğrencilerimiz adına çok üzüldük.”açıklamasını yaptı

Yeni Erenköy’de bulunanKarpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Kulübü direktörü ve antrenörü Sabriye Atikoğlu, Yeni Erenköy’de hayata geçirilmesi planlanan salon projesinin, Karpaz Kooperatif Tütün Şirketinin mutabakata aykırı olarak 3,000 TL kira istemesi nedeniyle olumsuz sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Spor insanı Sabriye Atikoğlu’nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Güzel hayallerle yola çıktık. Ümidimiz çocuklar ve gelecek nesil için oldu. Sporu sevdirmek ve yaşam içerisine koymak için uğraşan biz eğitmenler; güzel bir eğitim alması için çocuklarını bizlere emanet eden velilerimiz, her derse gözlerindeki başka ışıltıyla gelen öğrencilerimiz adına çok üzüldük.

Hayallerini kocaman aile olarak kurduğumuz bölgemiz çocuklarının yararına olacak olan bu projeden vazgeçilmesi hepimizi çok üzmüştür. Bölge çocuklarının yaşadığı imkansızlıkları ve yokluklarıortadankaldıracak olan, bizler için çok değerli olan bu proje bizlere ve yarınlara büyük bir atılım olacaktı.

Defalarca buradaki imkansızlıklardanötürü çocukların gelişimi için kalkıp Erenköy’den Lefkoşa’ya git – gel yaptık. Çocuklarını bizlere güvenerek emanet eden ailelerimiz oldu. Bu çocuklar bir buçuk saat yol gidip, orada antrenman yapıp,üstüne bir buçuk saat geri döndü. Yetti mi? Hayır yetmez. Birkaçı için değil tüm çocuklarımıza ayni imkanlarlaçalışma olanağı sunulması için atılan bu adımın olumsuz sonuçlanması bizleri çok üzmüştür.

Üstüne üstlük ayni şekilde defalarca kendi islerini birakip bizlere vakit ayırarak eğitim için Lefkoşa’dan kalkıp gelen başkanımız Hasan Sapsızoğlu ve Basri Aydoğan’ın emekleri de gözardı edilemez derecededir.”



