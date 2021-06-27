Atatürk Stadında cimnastik coşkusu yaşandı

Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, sürekli faaliyetler yaparak dikkat çekerken, bu kez de minikler kategorisinde yarışmalar düzenledi.
Cimnastik Federasyonu sponsorların katkısıyla Lefkoşa Atatürk Stadyumunda Minik A – B Kız/ Erkek KKTC Şampiyonasını düzenledi.
Güzelyurt’tan, Karpaz’a kadar 12 kulüpten 127 sporcunun, 20 kategoride yarıştığı müsabaka açık alanda yapıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdikleri ve yoğun katılımın olduğu dev müsabakada yarışan çocukları motive etme adına yarışma sonunda tüm çocuklara madalya verildi.
Minik A – B Kız / Erkek KKTC Şampiyonasına katılan çocukların çok büyük çoğunluğu ilk kez yarışma deneyimi yaşamanın mutluluğunu yaşarlarken, aileleri de zorlu hareketleri başarıyla yapan çocuklarıyla gurur duydular.
Minik A – B Kız/ Erkek KKTC Şampiyonasında dereceye girenlere kupaları ileri bir tarihte düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.
(Foto: Necati KÜLAHLILAR)
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