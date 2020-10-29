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Aspava’da, yarış hazırlıkları başladı

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Aspava’da, yarış hazırlıkları başladı
Aspava Spor Kulübü, geleneksel olarak düzenlediği Aspava 2020 Uluslararası Yüzme Maratonunu yeniden gerçekleştiriyor.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Yedidalga’daki Aspava Restorant’ta düzenlenecek olan yüzme yarışları, 1km’lik ve 3 km’lik parkurlarda gerçekleştirilecek. 1 – 30 Kasım tarihleri arasında kayıtların gerçekleştireceği yarış için Aspava Spor Kulübü yarışmacılara, havlu,sweatshirt,maske,sırt çantası ve anı madalyası verecek.
 
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