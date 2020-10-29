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Aresliler, Türkiye’de slot için yarışacak

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Türkiye Antalya’da yapılacak Ironman70.3 yarışına ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri Cem Dağdelen ve Erkan Uyar da katılacak. Triatletlerimiz, Dünya Şampiyonası’na 40 slot verecek yarışmada başarıyı hedefleyecekler

Aresliler, Türkiye’de slot için yarışacak
Triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan Ironman70.3Şampiyonası hafta sonu Türkiye’de yapılacak. Pandemi nedeniyle dünyanın birçok yerlerinde iptal olan Ironman yarışlarının Türkiye etabı ertelenmedi.
Çeşitli pandemi kuralları çerçevesinde organize edilecek olan Ironman Türkiye Şampiyonasında ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri de yarışacak. Arestriatletleri Cem Dağdelen ve Erkan Uyar Ironman70.3 Türkiye’de Cumartesi günü finişe ulaşmak için ter dökecek.
2021 yılında Amerika’da yapılacak Ironman70.3 Dünya Şampiyonası’na 40 slot verecek olan Ironman Türkiye yarışmasında Arestriatleti Cem Dağdelen daha önce slot alma başarısı göstermiş ve Güney Afrika’da yapılan Dünya Şampiyonasında yarışmıştı.
Arestriatletleri Cem Dağdelen ve Erkan Uyar 1 Kasım Cumartesi sabahı Antalya Belek’teki Kadriye Plajı’nda başlayacak ve Land of Legend’sOtelinde bitecek yarışta 1.9 kilometre yüzüp, 90 kilometre bisiklet sürerek, 21.1 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
Cem Dağdelen ve Erkan Uyar Çarşamba günü aktarmalı uçakla gidebildikleri Antalya’da bisikletlerini kurarak deneme sürüşü yaparak yarışa kayıtlarını gerçekleştirdiler.
Ironman70.3 Türkiye yarışmasında pandemi tedbirleri çerçevesinde sporculara teknik toplantı ile sunum yapılmayacak.
 
 
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