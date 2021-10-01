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Arıklı "Ülkede adeta “amip gibi” federasyonların çoğalmasına karşıyım"

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Bakan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, ülkede adeta “amip gibi” federasyonların çoğalmasına karşı olduğunu ifade ederek, çok sayıdaki federasyonlardan dolayı harcamaların da çok fazla olduğunu dile getirerek “Federasyonlar birleşirse o zaman aynı oranda güçleri de çoğalır ve kaynaklar daha fazla aktarılabilir" dedi

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Arıklı "Ülkede adeta “amip gibi” federasyonların çoğalmasına karşıyım"

KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret gerçekleştirerek, sıkıntı yaşadıkları konular hakkında destek istedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, ülkede adeta “amip gibi” federasyonların çoğalmasına karşı olduğunu ifade ederek, çok sayıdaki federasyonlardan dolayı harcamaların da çok fazla olduğunu dile getirdi.

“FEDERASYONLAR BİRLEŞİRSE O ZAMAN AYNI ORANDA GÜÇLERİ DE ÇOĞALIR”

Arıklı, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“Federasyonlar birleşirse o zaman aynı oranda güçleri de çoğalır ve kaynaklar daha fazla aktarılabilir. Türkiye Cumhuriyeti ile çok daha rahatlıkla istişare kurulabilir ve organizasyonlar düzenlenebilir. Çok fazla federasyon oluşu güçsüzlüğe sebep olmakla birlikte, aynı zamanda büyük külfetler de getirmektedir.

Ne yazık ki, hiç faaliyet raporu dahi sunamayan federasyonlar, ayrılan kaynaklardan yararlanmakta ve çalışkan olan federasyonlarında hakkını yemektedir. Ben göreve geldiğim günden beri bu durumu üzülerek görmekteyim. Ancak bu durumu değiştirmeye çalışsak da çok fazla baskı altında kaldık. Belki ileride geçirilecek bir spor yasası ile tüm bu sıkıntıların önüne geçilebilir. Çünkü 30’a yakın federasyon var ve kaynak çok kısıtlı… Ve bu kaynak 30 federasyona bölünmek zorunda. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”

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