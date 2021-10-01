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Koronavirüse bugün bir can daha kurban

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Koronavirüse bugün bir can daha kurban
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.475 olup, 47'si yerel 69 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 47 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 14 kişisi Girne, 12 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
1 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.475
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 47
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .943.981
Toplam Vaka Sayısı: 19.613
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.673
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 863
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 810
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 79
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4437
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 621
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672
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