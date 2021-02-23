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Arıklı, sporcuları kutladı

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Erhan Arıklı kısa süre önce uluslararası alanda başarı elde eden sporcular Merve Çelebi, Buse Savaşkan ve Elis Sermaye’yi kutlayarak başarılarının devamı diledi

Arıklı, sporcuları kutladı
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kısa süre önce uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutlayarak başarılarının devamı diledi.
KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığıbasın bürosundan yapılan açıklama şöyle:
Bakan Arıklı, Avusturya’da yapılan 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı Wagrain Etabında,Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ve şampiyonluk elde eden Merve Çelebi’yi,İstanbul’da yapılan ve 18 ülkeden 236 sporcunun katıldığı “Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye Atletizm Milli Takımı’nda yeralan ve Yüksek Atlama dalında Balkan üçüncüsü gelen Buse Savaşkan’ı ve World Latin Dance Cup finallerinde 21 yarışmacı arasında ikinci olup, finallere yükselen ElisSermaye’yi tebrik etti.
Bakan Arıklı, gençlerimizin elde ettiği başarılardan ve uluslararası arenada ülkemiz adına gösterdikleri gurur verici temsiliyetlerinden dolayı gurur duyduğunu ve gençlerimize elimizden gelen hertürlü desteğin verileceğini belirterek başarılarının devamını diledi.
 
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