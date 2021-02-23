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Koç’tan, Merve’ye tebrik

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Koç’tan, Merve’ye tebrik
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KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, ülke sporcularından Merve Çelebi’yi Avusturya’da elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç yaptığı yazılı açıklamada, “Sporcumuz Merve Çelebi’nin Avusturya’da gerçekleşen ‘2021 CEV Kar Voleybolu’ Avrupa turunun ilk ayağı olan Wagrain etabında şampiyon olan Türkiye Milli Takımı’nda yer alması ve ülkemizi temsil etmesi ülke olarak bizleri ziyadesiyle gururlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.Koç,  Merve Çelebi’yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
 
 
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