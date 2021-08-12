Arıklı'dan su sporlarına olimpik havuz müjdesi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Su Sporları Federasyonu’nu yetkilileri ve rekortmen su sporcularıyla bir araya geldi.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı sporculara olimpik havuz müjdesi verdi.

Sporcular ve eğitmenleri, yetersiz durumlarda çalıştıklarını buna rağmen pes etmediklerini aktardı.

Bakan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, “En büyük arzumuz Türkiye’de yarışabilecek sporcularımız olması ki daha motive olabilelim. Halkın psikolojik olarak ambargo fobisi yavaş yavaş ortadan kalkmalı” dedi.

Gençlerin müsabakalara katılırken daha iyiye ulaşmak ve sürekli derecesini yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Arıklı, şöyle devam etti:

“Ülkede kalırsak ve bu şekilde yaşamaya devam edersek gençlerin motive olması mümkün değil. Başarılı sporcularımızı daha iyi motive edebilmek adına da özellikle rekortmen sporcularımız için ödüllendirme yapılacaktır. Bunun için tüm çalışmalarımız yapılmıştır. Ayrıca önümüzdeki yıl Metehan’a 50 metre uzunluğunda olimpik havuz yapacağız."