banner583
"Gönül rahatlığıyla aşınızı yaptırabilirsiniz"
33 0
Spiritüel Yolculuk
Spiritüel Yolculuk
41 0
 
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
25 0
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
51 0
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
126 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
27 0
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
6B 0
banner661

Toykan evine gollerle döndü

banner476

Hamitköy’den, Çetinkaya’ya transfer olan Toykan Hacet, 1 sezon aradan sonra Hamitköy’e dönerken, bonservisli olarak kırmızı siyahlılara transfer oldu

banner666
Toykan evine gollerle döndü
Başkent’in AKSA Süper Ligdeki temsilcisi Hamitköy, teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu şekillendirip, güçlendirmeye devam ediyor.
Hamitköy, dün Çetinkaya’dan Toykan Hacet’i bonservisli olarak kadrosuna kattı. Hamitköy’den, Çetinkaya’ya transfer olan Toykan Hacet, 1 sezon aradan sonra yeniden takımına dönerken, Dumlupınar ile oynanan hazırlık maçında ise yeniden kırmızı siyahlı formayı giydi. Maça ilk 11’de başlayan Toykan, 2 – 2 tamamlanan maçta takımının 2 golünü de atan futbolcu oldu.
Hamitköy, Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yeni transferleri Toykan Hacet, Mehmet Çil ve İbrahim Kaba’ya resmi imzaları attıracak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.