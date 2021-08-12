Toykan evine gollerle döndü

Başkent’in AKSA Süper Ligdeki temsilcisi Hamitköy, teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu şekillendirip, güçlendirmeye devam ediyor.
Hamitköy, dün Çetinkaya’dan Toykan Hacet’i bonservisli olarak kadrosuna kattı. Hamitköy’den, Çetinkaya’ya transfer olan Toykan Hacet, 1 sezon aradan sonra yeniden takımına dönerken, Dumlupınar ile oynanan hazırlık maçında ise yeniden kırmızı siyahlı formayı giydi. Maça ilk 11’de başlayan Toykan, 2 – 2 tamamlanan maçta takımının 2 golünü de atan futbolcu oldu.
Hamitköy, Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yeni transferleri Toykan Hacet, Mehmet Çil ve İbrahim Kaba’ya resmi imzaları attıracak.
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