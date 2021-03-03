"Antrenmanlara başlanmalı"

KKTC Kickboks Federasyonu spor yapma yasağının kaldırılmasını isterken, “Spor salonlarında antrenmanlara başlamak, müsabaka düzenlemek ve Kickboks Avrupa Kupasına katılarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Kickboks Federasyonu spor yapma yasağının kaldırılmasını isterken, spor salonlarında antrenmanlara başlamayı ve müsabaka düzenlemeyihedefliyor

KKTC Kickboks Federasyonu spor yapma yasağının kaldırılması ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Üst Komitesinin aldığı kararlar gereği bir süredir ülkemizde salonlarda spor faaliyetlerinin ve spor müsabakalarının yapılması yasaklanmıştır.

Geçen bu süre içerisinde federasyonumuza bağlı spor salonlarının kapalı olması nedeni ile üye dernekler mali güçlüğe düşmüştür.

Federasyonumuz tarafından imkanlar nispetinde bir nebze olsun üye derneklere destek olmak için 1.000 TL tutarında nakdi yardım yapılmış olmasına rağmen bu derneklerin maddi sıkıntılarını çözmeye yeterli olmamıştır. Ayrıca bu süreçte sporcuların fiziksel aktivitelerden uzaklaşması, sosyal çevreden kopması nedeni ile bilgisayar ve diğer bağımlılıkların artmasına ve gelecekte sağlık sorunları yaşamasına neden olacaktır.

Sağlık uzmanları tarafından böylesi bir dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiği bunun için de spor yapmanın önemli olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca ülkemizde belirlenmiş kriterlere uygun olarak spor salonlarının açık olduğu dönemde spor salonlarında hiçbir Covid-19 vakasının çıkmaması da dikkat çekicidir.

Antalya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’na KKTC Kickboks Milli Takımı olarakkatılmak istiyoruz.

Bu hususlar dikkate alınarak gerek komşumuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, gerekse Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bizden daha fazla vaka sayısına sahip olmalarına rağmen belirli kriterlere uyulması şartı ile spor salonlarını kapatmamıştır ve halen spor salonları çalışır durumdadır.

Hal böyle iken ülkemizde spor salonlarında spor antrenmanların ve spor müsabakalarının yapılmasına izin verilmemesi üzücüdür. Bu nedenle belirlenecek sağlık kriterlerine uyulmak kaydı ile federasyonumuza bağlı derneklerin spor salonlarında antrenmanlara başlamak, federasyon olarak müsabaka düzenlemek ve uluslararası müsabakalara katılmak istiyoruz. Federasyon olarak talebimizi Spor Dairesi Müdürlüğü’ne yazılı olarak yaptık, yetkililerden olumlu bir cevap bekliyoruz.

