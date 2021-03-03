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Darts Federasyonu tablet dağıtmayı sürdürüyor

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam ederken, Gönyeli İlkokulu ikinci sınıf öğrencisine federasyon sekreteri ve MHK Başkanı Osman Erkut tarafından tablet verildi

Darts Federasyonu tablet dağıtmayı sürdürüyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF), sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor.
Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için alınan tabletlerin dağıtımını sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda dört ihtiyaçlı öğrenciye verilen tabletin ardından beşinci tablet bir ihtiyaçlı öğrenciye daha ulaştırıldı.
İhtiyaçlı öğrenciye tabletini Darts Federasyonu Sekreteri ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Osman Erkut tarafından verdi.
Osman Erkut, Gönyeli İlkokulu dördüncü sınıfında okuyan öğrenciye verilen tablet sonrasında çocuğun çok mutlu olduğunu belirterek, Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkür ettiğini söyledi.
 
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