Ali Çerkez anıldı, Murat Göztaş ödülünü aldı

İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Güreşseverler Derneği tarafından düzenlenen törenle Murat Göztaş’a, Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü verildi

Güreş adamı Murat Göztaş’a, Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü, 26 Temmuz 2022 Salı günü İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Güreşseverler Derneği tarafından düzenlenen törenle verildi.

Törende, güreşimizin sembol isimlerinden Ali Çerkez’in özgeçmişi okunduktan sonra onunla ilgili, 1998 yılında Rukiye Kurt tarafından hazırlanıp BRT televizyonunda yayımlanan belgesel film izlendi.

Gösterimden sonra söz alan Güreşseverler Derneği Başkanı Doç. Dr. RifatReşatoğlu, Ali Çerkez’in ülkemizin yetiştirdiği ender spor adamlarından olduğunu belirterek özetle şöyle dedi:

“Güreş denilince akla gelen isimlerin başında yer alan Ali Çerkez, sportmen kişiliği, disiplini ve centilmenliğiyle sporseverler arasında derin izler bırakmıştır. Yaşantısı, hayat felsefesi, disiplini ve güreşe duyduğu tutku ile gençlere örnek olmaya çalışmış merhum Ali Çerkez, bir rol modeldir, semboldür.

Ali Çerkez’in yaptığı çalışmalar bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmiştir. Göstermiş olduğu gayret, özverili çalışmalar her zaman takdirle yad edilecektir. Bu bağlamda, Büyükkonuk ve çevresinde güreşin gelişmesine güreşçi, eğitmen ve yönetici olarak önemli katkılarda bulunan Sn. Murat Göztaş’a tevdi edeceğimiz ödülü çok anlamlı buluyorum.”

Özgeçmiş ve slayt gösterisinin ardından Murat Göztaş’a Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü verildi. Ödülü, RifatReşatoğlu’nun daveti üzerine Ali Çerkez’in kızı Nilhan Subaşı ve torunu Ali Çerkez verdi.

Nilhan Subaşı, Murat Göztaş’ı kutlarken gösterdiği ilgi ve vefa duygusundan dolayı Güreşseverler Derneği’ne ve salonu tahsis eden İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

