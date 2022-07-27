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Süper Kupa maçının hakemi Kalkavan

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30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak

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Süper Kupa maçının hakemi Kalkavan
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak müsabakaya Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla müsabakada görev yapacak hakemi açıkladı.
Buna göre, Turkcell Süper Kupa maçında düdük Mete Kalkavan'da olacak.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.
Mücadelenin 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
 
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