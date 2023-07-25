Alara Ghaffari Avrupa şampiyonu

Avrupa Bilardo Birliği tarafından Slovenya’da düzenlenen ve Dünyanın en prestijli bilardo turnuvaları arasında yer alan Dynamic Bilardo Avrupa Gençler Şampiyonasında Alara Ghaffari 8 Top disiplininde şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun milli sporcusu Alara Ghaffari, Slovenya’da devam eden 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda önceki gün elde ettiği 10 Top Avrupa üçüncülüğünün ardından dün de 8 Top disiplini Avrupa Şampiyonu oldu.Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonasından bir ikincilik ve iki üçüncülük ile dönen Alara Ghaffari, bu yıl için Avrupa Şampiyonluğu sözü vermişti. Bu yıl katıldığı ilk disiplinde üçüncülük ve ikinci disiplinde Avrupa Şampiyonluğu elde ederek sözünü tutmuş olan Alara Ghaffari Çarşamba günü üçüncü disiplin olan 9 Top disiplininde final grubu maçlarında yeni bir Avrupa Şampiyonluğu için mücadele etmeye devam ediyor.Alara Ghaffari sırasıyla İsviçre’den Shirin Volery’yi 5 – 2 ve ardından Polonya’dan İzabella Jonska’yı 5 – 3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsveç’ten Hjalmarström Linea’yı 5 -1 gibi net bir skorla geçen Alara Ghaffari önceden 5 -3 yendiği Polonyalı sporcu İzabella Jonska’yı 4-1 geriye düştüğü finalde 5 – 4 yenerek 2023 Kızlar 8 Top Avrupa Şampiyonluğuna ulaşmış oldu.Şampiyonluğun ardından Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu, EPBF resmi internet sayfasına açıklamada bulunan Alara Ghaffari, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Uzun yıllardır bu başarı için çalıştığını söyleyen Ghaffari, finali geriden gelerek kazanması esnasında son sayıyı hatırlamadığını ifade ederek gençler şampiyonalarında son yılı olmasından dolayı da şampiyon olduğu için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.Alara Ghaffari’nin şampiyonanın son disiplini olan 9 Top Disiplininde elde ettiği galibiyetlere devam etmesi halinde Çarşamba saat 11:30’da yarı final karşılaşmasında yer alması bekleniyor. Karşılaşmalar www.epbf.com adresinde live seçeneği seçilerek canlı olarak ve ücretsiz izlenebilir.Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu, 17 yıldır EPBF çatısı altında Avrupa Şampiyonalarında mücadele edişimizi ve elde ettiğimiz başarıları hazmedemeyen Kıbrıs Rum Yönetiminin yıllardır üyelikten atılmamız için verdiği mücadelede yenik düşünce, KKTC Bayrağı ile temsil edilmemizin önüne geçmek için seferberlik başlattığını belirtti. Geçtiğimiz Haziran ayında Finlandiya’da başlattıkları kampanyayı Slovenya’ya da taşıyarak KKTC Bayrağının Şampiyonanın geri kalan bölümünden kaldırılmasına neden olduklarını aktaran Burcu, konu hakkında şunları söyledi: “17 yıldır sporcu ve kulüplerimizin Avrupa Şampiyonalarında KKTC Bayrağı altında temsil edilmesini sağladık. Ama görülen odur ki, Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Bilardosu içerisindeki yerimiz ve gücümüzden o denli rahatsız olmuş ve bu konuya o kadar önem vermiştir ki; son iki Avrupa Şampiyonası sırasında ve özellikle şampiyona başladıktan sonra, şampiyonanın yapıldığı ülkenin Spor Bakanlarına devletten devlete resmi yazılarla başvurarak KKTC Bayrağının ülkelerinde kullanılmasının engellenmesi istenmektedir. Dolayısı ile Slovenya yetkilileri de şampiyonanın üçüncü günü Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF’e ve Slovenya Bilardo Federasyonu’na söz konusu bayrağın kaldırılması ve kaldırılmaması halinde şampiyonanın durdurulacağı şeklinde talimat vermiştir. Konu hakkında tarafımızdan EPBF yetkilileri ile birçok toplantı gerçekleştirilmiş, uluslararası spor hukukçularından görüş alınmıştır. Bu bilgiler ışığında elbette bizlerin atabileceği adımlar vardır ve mücadeleye devam edeceğiz ancak bu noktada kendi yetkililerimiz ile konuyu görüşmek ve birlikte değerlendirmek ihtiyacımız vardır. Önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.”