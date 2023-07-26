Serdaroğlu’nun evi yandı

UBP eski milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun Alsancak’taki konutunda dün sabah yapılan tadilat sırasında çatının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın büyük zarara yol açtı

Alsancak’ta UBP eski milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu’na ait tadilat yapılan evde “ihmalkarlık ve tedbirsizlik” sonucu yangın çıktı, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı, su deposuna ait güneş paneli ile bazı eşyalar zarar gördü.

Olay dün saat 08.30 sıralarında, Alsancak’ta Ahmet Hüseyin Şükrü Efendi Sokak üzerinde bulunan Esat Ergün Serdaroğlu’na ait tadilat halindeki ikametgahta meydana geldi.

Tadilatta çalışan 32 yaşındaki isminin baş harfleri K.A.’nın, binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın, polis itfaiye ekipleri ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş aracıyla müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu evin çatı kısmı ve kiremitleri ile su deposuna ait güneş paneli, üç adet klima iç ünitesi, dört adet ahşap pencere ve üç adet duvar dolabı yanarak zarar gördü.

RESTORANIN MUTFAĞINDA YANGIN:

Öte yandan Ozanköy’de faaliyet gösteren bir restorantın mutfak kısmında yangın çıktı.

Önceki gece saat 21.00 sıralarında Ozanköy’de faaliyet gösteren bir restorantın mutfağında muhtemelen açık durumda unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alev alması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, fritöz cihazı, endüstriyel mutfak dolabı ve elektrik tesisatı yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı ise restoranın duvarları islendi.

HAMİTKÖY’DE İŞ YERİNDE YANGIN

Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde de önceki gün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın sonucu, iş yerinin deposunda muhafaza edilen 185 adet led lamba, 50 adet masa ışığı, 60 adet tavan led lambası, 5 adet avize ve dış avluda karton kutu depolama alanı olarak kullanılan saçtan mamül kulübe içerisindeki 4 adet güneş paneli, 12’lik klima dış ünitesi ve 1 adet alüminyum pencere yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

