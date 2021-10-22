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Aktuğ’dan, çocukları cimnastiğe başlatma çağrısı

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Mustafa Aktuğ, “Cimnastikbranşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Cimnastik eğitimi alanlar bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlarlar. Bu nedenle çocuklarımızı cimnastiğe yazdırıp onları geleceğe hazırlayalım.” açıklamasını yaptı

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Aktuğ’dan, çocukları cimnastiğe başlatma çağrısı
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Lapta Belediyesi ile KKTC Cimnastik Federasyonu iş birliğinde cimnastiğin 26. salonu olan Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Merkezi hizmete girdi.
Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ, Tekin Adalı Spor Merkezi hizmete girmesi ile ilgili olarak açıklama yaparken, vatandaşlara çocuklarını cimnastiğe başlatma çağrısı yaptı. Mustafa Aktuğ’un açıklaması şöyle:
“Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır.
Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastikbranşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır.
Kısacası cimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.Haydi çocuklarımızı geleceğe hazırlayalım.”
 
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