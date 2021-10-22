banner583
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
8 0
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
22 0
 
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
222 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
21 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
61 0
25 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
56 0
banner661
banner726

Cimnastikçilerden farkındalık etkinliği

banner476

banner714
Cimnastikçilerden farkındalık etkinliği
banner721
KKTC Cimnastik Federasyonu 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkan, yöneticiler, antrenörler ve sporcularının pembe kıyafetler giydikleri etkinlik, Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen etkinlikte federasyon yönetimi, eğitmenler ve sporcular, pembe balonlar ve pankartlarla meme kanserine dikkat çektiler. Cimnastikciler meme kanserine olan farkındalığı artırmak için salonda çalışmalar yapıp, mesajlar verdiler.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.