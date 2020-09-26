Akıncı, Taşkınköy Spor Kulübünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı dün sabah Taşkınköy Spor Kulübünü ziyaret ederek kulüp başkanı Ahmet Ersöz, yöneticiler, bölge muhtarı ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Mustafa Akıncı,Taşkınköy Spor Kulübünü ziyaretinde iki kurucu devletin ekonomik, ticari, kültürel, sportif, turizm ve ticaret gibi alanlarda uluslararası anlaşma yapabileceğini, diğer yandan dış politika, savunma ve güvenlik konularında ise ancak her iki başkanın onayı ile hareket edilebileceğini vurguladı.

