Şampiyonlukları tescillendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu en uzun süreli BTM 2.Ligi olan ve pandemi süreci nedeniyle Eylül ayında tamamlanan BTM 2.Ligi tescilledi.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulunun,BTM 2.Ligi tescillemesi ile birlikte Yeni Erenköy, Sadrazam Kayalar ve Demirhan’ın şampiyonlukları kesinleşti. Aynı zamanda gol krallıkları da tescillendi.

