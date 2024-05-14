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Akçay’da spor kompleksi ve cimnastik salonunun resmi açılışı yapılacak

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Akçay’da spor kompleksi ve cimnastik salonunun resmi açılışı yapılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı işbirliğinde imece usulü ile yapımı tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun resmi açılışı gerçekleştirilecek.
Batı bölgesindeki çocuklara cimnastik yapma olanağı sağlayan, farklı spor dallarına da ev sahipliği yapmaya başlayan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni 18 Mayıs Cumartesi saat 18:00‘de yapılacak.
Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni için hazırlıklar ve çalışmalar da devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada “Çocuklarımıza güzel yarınlar bırakmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir.” ifadeleri kullanıldı.
 
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