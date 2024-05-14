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Levent üçte üç yaptı: 69-40

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Levent üçte üç yaptı: 69-40
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Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Şerife Tıbık
Levent: Şermin, Dilara (10), Çisem (4), Dilem, Didem (2), Günay (17), Gamze (6), Nehir, Fehime (2), Ernestine, Cemaliye (12), Beren (17)
DAÜ: Rümeysa (10), Berfe, Berna (5), Sıdıks, Sabrina (3), Zeynep (10), Melisa (2), Gül (10)
İlk periyot: 14-11
İlk yarı: 38-20
Üçüncü periyot: 54-30
 
EXtend Kadınlar Ligi 3. Hafta maçında yenilgisiz lider Levent, Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 69-40 galip geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iki takım da top kayıpları ile başladı ve ilk periyodu Levent 14-11 önde geçti. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Levent devreyi 38-20 önde bitirdi. İkinci yarıda da Levent kontrollü oyununu sürdürdü ve maçı 69-40 kazanarak üçte üç yapıtı.
 
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