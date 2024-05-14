Levent üçte üç yaptı: 69-40

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Şerife Tıbık
Levent: Şermin, Dilara (10), Çisem (4), Dilem, Didem (2), Günay (17), Gamze (6), Nehir, Fehime (2), Ernestine, Cemaliye (12), Beren (17)
DAÜ: Rümeysa (10), Berfe, Berna (5), Sıdıks, Sabrina (3), Zeynep (10), Melisa (2), Gül (10)
İlk periyot: 14-11
İlk yarı: 38-20
Üçüncü periyot: 54-30
EXtend Kadınlar Ligi 3. Hafta maçında yenilgisiz lider Levent, Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 69-40 galip geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iki takım da top kayıpları ile başladı ve ilk periyodu Levent 14-11 önde geçti. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Levent devreyi 38-20 önde bitirdi. İkinci yarıda da Levent kontrollü oyununu sürdürdü ve maçı 69-40 kazanarak üçte üç yapıtı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.