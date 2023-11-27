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Akçay’da salon ışıl ışıl

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Akçay’da salon ışıl ışıl
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KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı iş birliğinde imece usulü ile yapımına devam edilen Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonunda çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Adım adım sona doğru gelinen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) de önemli katkıda bulunurken, salonun birçok eksiği giderildi. Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun aydınlatma işleri de tamamlanırken, salonun içerisi ve dışarısı ışıl ışıl oldu.
Tesisin aydınlatma ve elektrik işleri için malzeme alımları ile montaj için ise Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Karavezirler Elektrik ve Hakan Şanlıer destek verdi.
 
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