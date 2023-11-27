Liderlik yeniden Değirmenlik’te

Aksa 1. Ligin 10. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, liderlik yarışında koltuk el değiştirdi. Haftaya lider başlayan Esentepe’nin Ozanköy’e 2-1 yenilmesi sonrasında evinde M. Hacıali Yılmazköy’ü 2 – 0 yenen M. Değirmenlik yeniden lider oldu.
Bu hafta play-off hattı için önemli maçlardan biri olan Gönyeli – Yalova maçının galibi Yalova oldu ve rakibinin 1 puan üzerine çıkarak üçüncü sıraya yerleşti. Play-off hattı içinde olan ve hedefini süper lig olarak belirleyen Dem’s Cons. Çanakkale ise komşu derbisinde Unimar Maraş’a mağlup olarak önemli bir yara aldı.
Ligin dibine demir atan Baf Ülkü Yurdu kendi evinde kaybederek dipten kurtulma şansını kaçırırken, Binatlı, Geçitkale deplasmanından 1 puanla döndü ve üzerindeki rakiplere bir adım yaklaştı.
Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 6 tanesini ev sahipleri kazanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı. Ligde bu hafta beraberlik çıkmadı.
Oynanan 8 maçta kale ağları 28 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.
Haftanın en faklı galibiyetini Unimar Maraş, Çanakkale karşısında 3-0’lık skorla alırken, en gollü maç ise 7 golle Lapta – Girne Halk Evi maçı oldu.
Ligde gol krallığı yarışında koltuğu paylaşan Değirmenlik’ten Kasım Tağman ve Gönyeli’den İlyas Yılmaz haftayı birer golle kapatarak gol sayılarını 13’e yükselttiler. Onları takip eden Mormenekşe’den Erhan da bir gol atarak gol sayısını 9’a çıkardı.
Bu hafta iki gol atan Unimar Maraş futbolcusu Burak Karabacak haftanın en golcü ismi oldu.
Ligde 8 maçta 41 sarı kart iki de kırmızı kart gösterilirken, kırmızı kartların biri Geçitkale’ye diğeri ise Dem’s Cons. Çanakkale futbolcusuna çıktı. En az kart ise bir sarı kartla Baf Ülkü Yurdu – Mormenekşe maçı oldu.
Haftanın Takımı: Yalova
Birinci Ligin üst sıralarını hedefleyen iki takımı olan Gönyeli ile Yalova maçında rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran Yalova hem geçtiğimiz haftaki mağlubiyeti unutturdu hem de bir basamak yükseldi.
Haftanın Futbolcusu: Asrın Sönmez(Yalova)
Sezon başında Yenicami’den Yalova’ya kiralık giden Asrın Sönmez, Gönyeli deplasmanında takımının galibiyetinde bir gol bir asist yaparak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Direktörü: Hasan Burgaç
Haftaya lider başlayan Esentepe’yi konuk eden Ozanköy takımının başında ilk maçına çıkan deneyimli teknik direktör Hasan Burgaç, rakibi Esentepe’yi iyi analiz ederek takımını da iyi organize edip önemli bir galibiyete imza attı.
Haftanın Hakemi: Ferhat Tuna(Ozanköy – Esentepe)
Ozanköy ile Esentepe arasında oynanan maçın orta hakemliğini yapan Ferhat Tuna, verdiği kararlar, yan hakemleriyle uyumu ve fazla kart göstermeden maçın tansiyonunu yükseltmeyerek iyi bir maç çıkardı.
Haftanın Kareası
Hasan Bilal(Geçitkale), Göksel Soyer(Lapta), Önder Zeyin (Düzkaya), Erhan Çınar(Mormenekşe)
Haftanın Onbiri
Övgü (Yalova), Ertu (Ozanköy), Uğur(Düzkaya), Yekta(Geçitkale), Aykut(Mormenekşe), Kağan (Değirmenlik), Selçuk (Yalova), Burak (Maraş), Asrın(Yalova), İbrahim (Ozanköy), Kasım(Değirmenlik)
Aksa Birinci Lig 10. Hafta sonuçları
Lapta-Girne H.Evi : 4 – 3
Ozanköy-Esentepe: 2 – 1
Ünimar Maraş-Dem'sCons.Çanakkale: 3 – 0
Geçitkale-Binatlı: 1 – 1
Gönyeli-Yalova: 1 – 2
Düzkaya-Hamitköy: 2 – 1
Baf Ü.Yurdu-Mormenekşe: 1 – 2
M.Değirmenlik-M.HacıaliYılmazköy: 2 – 0
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|10
|7
|2
|1
|25
|5
|20
|23
|2.
|Esentepe KKSK
|10
|6
|3
|1
|16
|6
|10
|21
|3.
|Yalova SK
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|4
|17
|4.
|Gönyeli SK
|10
|5
|1
|4
|21
|11
|10
|16
|5.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|10
|4
|2
|4
|16
|12
|4
|14
|6.
|Geçitkale GSK
|10
|4
|2
|4
|19
|21
|-2
|14
|7.
|Düzkaya KOSK
|10
|4
|2
|4
|16
|18
|-2
|14
|8.
|Ozanköy SK
|10
|3
|5
|2
|12
|14
|-2
|14
|9.
|Lapta TBSK
|10
|4
|2
|4
|13
|20
|-7
|14
|10.
|Hamitköy ŞHSK
|10
|3
|4
|3
|12
|12
|0
|13
|11.
|Mormenekşe GBSK
|10
|3
|4
|3
|16
|20
|-4
|13
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|1
|12
|13.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|10
|2
|6
|2
|13
|14
|-1
|12
|14.
|Girne Halk Evi
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|-7
|9
|15.
|Binatlı YSK
|10
|1
|4
|5
|4
|13
|-9
|7
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|10
|1
|1
|8
|7
|22
|-15
|4