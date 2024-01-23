banner913
banner932
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
53 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
 
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
28 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
24 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
31 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
22 0
banner1012
banner985

Akçay’da cimnastiğe ilgi büyüyor

İmece usulü ile tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda cimnastik derslerine başlayan çocuk sayısı, her geçen gün artıyor

banner974
Akçay’da cimnastiğe ilgi büyüyor
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde imece usulü ile tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda cimnastik derslerine başlayan çocuk sayısı, her geçen gün artıyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda cimnastik derslerine başlayan çocuk sayısı, her geçen gün artması ile ilgili açıklama yaptı. Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda cimnastik derslerine başlayan çocuk sayısı, her geçen gün artıyor
Temel cimnastik derslerinde yapılan çalışmalar sayesinde çocukların kuvvet, çabukluk, dayanıklılık, esneklik gibi fiziksel özellikleri en uygun çağlarında gelişerek ileride yetenekleri olan spor branşında yaşıtlarına göre daha hızlı başarı kazanmalarını sağlayacaktır.
Günümüzdeki teknolojik imkânlar ve büyük şehirlerdeki stresli hayat tarzı en çok çocuklarımızı etkilemektedir.
Temel cimnastik sayesinde disipline olan çocuklar, düzenli spor alışkanlıkları sayesinde bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi pasif aktivitelerden bir nebze de olsa uzaklaşıp sağlıklı birer birey olarak hayat içerisinde hak ettikleri yeri alacaklardır.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.