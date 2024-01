Akçay’da cimnastiğe ilgi büyüyor

İmece usulü ile tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda cimnastik derslerine başlayan çocuk sayısı, her geçen gün artıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda cimnastik derslerine başlayan çocuk sayısı, her geçen gün artması ile ilgili açıklama yaptı. Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

Temel cimnastik derslerinde yapılan çalışmalar sayesinde çocukların kuvvet, çabukluk, dayanıklılık, esneklik gibi fiziksel özellikleri en uygun çağlarında gelişerek ileride yetenekleri olan spor branşında yaşıtlarına göre daha hızlı başarı kazanmalarını sağlayacaktır.

Günümüzdeki teknolojik imkânlar ve büyük şehirlerdeki stresli hayat tarzı en çok çocuklarımızı etkilemektedir.

Temel cimnastik sayesinde disipline olan çocuklar, düzenli spor alışkanlıkları sayesinde bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi pasif aktivitelerden bir nebze de olsa uzaklaşıp sağlıklı birer birey olarak hayat içerisinde hak ettikleri yeri alacaklardır.”