Akçay’a saha yapılacak

Spor Dairesi Müdürlüğü, Akçay Rauf Raif Denktaş Park Alanı içerisine Basketbol ve Voleybol Sahası yapımı için elden teklif kabul edecek.
Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 06-12 Nisan2021 (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Detaylı bilgi, daire sekreterliğinden elde edilebilecek.
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