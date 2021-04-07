Akçay’a saha yapılacak

Spor Dairesi Müdürlüğü, Akçay Rauf Raif Denktaş Park Alanı içerisine Basketbol ve Voleybol Sahası yapımı için elden teklif kabul edecek.

Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 06-12 Nisan2021 (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Detaylı bilgi, daire sekreterliğinden elde edilebilecek.

