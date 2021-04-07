Emiroğlu’ndan, Gönyeli Akademiye yakın ilgi

Gökhan KUZU

Bakanlar Kurulu tarafından antrenman izinlerinin verilmesi sonrasında Hasan Özkan koordinatörlüğündeki Gönyeli Futbol Akademisi de sahaya inerek antrenmanlara başlamıştı.

Gönyeli Stadında yapılan antrenmanlarda Gönyeli Futbol Akademisinin çeşitli yaş grupları çalışma yapıyor. Gönyeli Spor Kulübü sportif direktörü Osman Emiroğlu da Gönyeli Futbol Akademisinin yaptığı antrenmanları izliyor.

Osman Emiroğlu, Gönyeli Futbol Akademisi koordinatörü Hasan Özkan ile fikir alış – verişi yaparak akademinin gelişimine katkı koyuyor.

