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96. Gazi Koşusu'nda kazanan "Secret Power"

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96'ncı Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı

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96. Gazi Koşusu'nda kazanan "Secret Power"
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at katıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği "Secret Power" isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.
Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.
AHMET ÇELİK'İN KAZANMA SERİSİ SONA ERDİ
Gazi Koşusu'nu bundan önceki 7 yıl kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik'in serisi sona erdi.
Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.
Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, "Zala Bey" isimli safkanla yarıştığı 96. Gazi Koşusu'nu 13. sırada tamamladı.
Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez ile en fazla kazanan jokey konumunda.
KAZANAN ATIN SAHİBİNE BÜYÜK ÖDÜL
Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
Koşuyu kazanan "Secret Power" adlı safkanın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etti.
Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine bir milyon, üçüncünün sahibine 500 bin, dördüncünün sahibine 250 bin, beşincinin sahibine de 125 bin lira ödenecek.
 
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