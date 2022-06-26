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Ozan Tufan Hull City'de

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Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın transferi için İngiliz ekibi Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

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Ozan Tufan Hull City'de
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir." denildi.
İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi internet sitesinden taraftarlarıyla paylaştı.
Geçen sezonun ilk devresinde İngiltere Premier Lig'de Watford'un formasını terleten tecrübeli orta saha, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Ozan Tufan'ın böylece yolu bir kez daha Ada'ya düştü. 
 
 
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