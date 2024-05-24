19 Mayıs’ta rekorlar Atatürk için kırıldı

Yaş Bireysel Atatürk Yüzme Şampiyonası 13 kulüpten 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşirken, şampiyonada 9 kısa kulvar rekoru kırıldı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 17 – 19 Mayıs 2024 tarihlerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kısa Kulvar 11+ Yaş Bireysel Atatürk Yüzme Şampiyonası, büyük bir başarı ile tamamlandı.

Şampiyona, gençlerin sporla buluştuğu ve başarılarını sergilediği önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

Yüzücüler, kulüplerinin bayraklarıyla birlikte Türkiye ve KKTC bayraklarını taşıyarak havuz etrafında yürüdükleri görkemli bir seremoni gerçekleştirdiler. Şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen “11th Swimming Talent Cup” şampiyonasında Türkiye Milli Takımı ile yarışmaya hak kazanan ve dereceye giren sporcularımız Özgül Çetin ve Enes Kansız ile antrenörler Mehmet Gürcenk ve Avni Cankurt’un seyircilere takdimi ile başladı. Federasyon Başkanı Mustafa Abitoğlu, başarılı sporcuların desteklenmesinin onların motivasyonu ve gelişimi açısından önemine dikkat çektiği konuşması ile şampiyonayı resmen başlattı.

Şampiyona, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhuna uygun olarak, genç sporcularımızın yeteneklerini sergilediği ve yeni rekorlarla taçlandırdığı bir etkinlik oldu. Üç gün boyunca Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu, birbirinden çekişmeli ve heyecanlı yarışlara sahne oldu. 13 kulüpten yaklaşık 200 sporcunun katıldığı şampiyonada, 9 kısa kulvar rekoru kırıldı. Özgül Çetin 100 ve 200 metre serbest ile 200 metre karışık, Nefes Şahin 50 metre kurbağalama ve 200 metre sırt, Boran Bora 1500 metre serbest, Bartu Kaşif 200 metre karışık, Nermin Ulaç 400 metre karışık, Özkan Mahzar 400 metre karışıkta yeni kısa kulvar rekorlarına imza attılar.

Şampiyonanın Madalya Dağılımı Aşağıdaki Gibidir:

Bluefin Yüzme Kulübü: Erkekler 23 altın, 16 gümüş, 10 bronz; Bayanlar 18 altın, 13 gümüş, 4 bronz. Toplamda 84 madalya.

Fast Frogs Spor Kulübü: Erkekler 20 altın, 3 gümüş, 5 bronz; Bayanlar 16 altın, 4 gümüş, 1 bronz. Toplamda 49 madalya.

Yakın Doğu Üniversitesi: Erkekler 13 altın, 4 gümüş, 6 bronz; Bayanlar 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz. Toplamda 37 madalya.

Tüfekçi Spor Kulübü: Erkekler 4 altın, 4 gümüş; Bayanlar 14 altın, 1 gümüş, 2 bronz. Toplamda 25 madalya.

Levent Spor Yüzme Kulübü: Erkekler 6 altın, 13 gümüş, 5 bronz; Bayanlar 10 altın, 11 gümüş, 9 bronz. Toplamda 54 madalya.

Lefkoşa Sanat ve Spor Gelişim Derneği: Erkekler 3 altın, 7 gümüş, 6 bronz; Bayanlar 7 altın, 8 gümüş, 1 bronz. Toplamda 32 madalya.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü: Erkekler 6 altın, 7 gümüş, 2 bronz; Bayanlar 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz. Toplamda 23 madalya.

Galatasaray Spor Kulübü: Erkekler 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz; Bayanlar 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz. Toplamda 21 madalya.

Karabetça Spor Kulübü: Erkekler 6 altın, 5 bronz; Bayanlar - 2 altın, 6 gümüş, 3 bronz. Toplamda 22 madalya.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Erkekler 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz; Bayanlar - 1 bronz. Toplamda 15 madalya.

Güçver Su Sporları Kulübü: Erkekler 2 altın, 3 gümüş, 6 bronz; Bayanlar 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Toplamda 14 madalya.

Ted Spor Derneği: Erkekler 1 altın, 7 gümüş, 3 bronz; Bayanlar 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz. Toplamda 15 madalya.

Marin Spor Kulübü: Erkekler 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz. ; Bayanlar 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz. Toplamda 8 madalya.

Ferdi Sporcular: Erkekler 2 gümüş; Bayanlar - . Toplamda 2 madalya.

