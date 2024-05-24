Levent, Adana’ya kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Levent çeyrek final maçında Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 65-57 kaybederek turnuvaya veda etti.
Kütahya’da oynanan maçta Adana Büyükşehir Belediyesi karşısında beklenen oyununu oynayamayan Levent maçtan 65-57 yenildi.
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