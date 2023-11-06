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13. Spor Şurası yarın başlıyor

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13. Spor Şurası yarın başlıyor
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Başbakanlık tarafından düzenlenen 13. Spor Şurası, yarın saat 10.00’da Acapulco Otel’de başlayacak.
Açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi’nin yapacağı şura üç gün sürecek.
XIII.SPOR ŞURASI PROGRAM AKIŞI
I.GÜN
7 Kasım 2023
10.00– 10.15               I. Genel Kurul Oturumu Açılışı
                                    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
           
10.15                           Şura Açılış Konuşmaları
-Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi’nin konuşması
                                    -Ana muhalefet partisi başkanı Sn.Tufan Erhürman’ın konuşması
                                    -TC Gençlik ve Spor Bakanı Sn.Dr.Osman Aşkın Bak’ın konuşması
                                    -KKTC Başbakanı Sn.Ünal Üstel’in konuşması
                                    -KKTC Cumhurbaşkanı Sn.Ersin Tatar’ın konuşması
11.00 – 11.30              Ara
11.30 – 11.40              Şura Divan Kurulu’nun oluşumu
11.40 – 12.30              Komisyonların Seçimi ve Genel Kurul Tarafından Onaylanması
12.30 – 14.00              Öğle Arası
14.00 – 18.00              Komisyon Çalışmaları
 
II.GÜN
8 Kasım 2023
09.30 – 12.30              Komisyon Çalışmaları
12.30 – 14.00              Öğle Arası
14.00 – 18.00              Komisyon Çalışmaları
 
 
 
III.GÜN
9 Kasım 2023
09.30 – 11.30              Divan Başkanı tarafından II. Genel Kurul Oturumunun Açılışı
                                    Komisyon Raporlarının Okunması ve Oylanması
11.30 – 12.30              Genel Yönetim Kurulu’na seçilecek 3 üye için adayların belirlenmesi
12.30 – 13.30              Öğle Arası
13.30 – 14.00              Kulis Çalışmaları
14.00 – 14.45              Genel Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi
14.45 – 15.00              Seçim Sonuçlarının Açıklanması
15.00                           Şura Genel Sekreteri’nin kapanış konuşması
 
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