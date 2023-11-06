13. Spor Şurası yarın başlıyor

Başbakanlık tarafından düzenlenen 13. Spor Şurası, yarın saat 10.00’da Acapulco Otel’de başlayacak.

Açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi’nin yapacağı şura üç gün sürecek.

XIII.SPOR ŞURASI PROGRAM AKIŞI

I.GÜN

7 Kasım 2023

10.00– 10.15 I. Genel Kurul Oturumu Açılışı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı



10.15 Şura Açılış Konuşmaları

-Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi’nin konuşması

-Ana muhalefet partisi başkanı Sn.Tufan Erhürman’ın konuşması

-TC Gençlik ve Spor Bakanı Sn.Dr.Osman Aşkın Bak’ın konuşması

-KKTC Başbakanı Sn.Ünal Üstel’in konuşması

-KKTC Cumhurbaşkanı Sn.Ersin Tatar’ın konuşması

11.00 – 11.30 Ara

11.30 – 11.40 Şura Divan Kurulu’nun oluşumu

11.40 – 12.30 Komisyonların Seçimi ve Genel Kurul Tarafından Onaylanması

12.30 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 18.00 Komisyon Çalışmaları



II.GÜN

8 Kasım 2023

09.30 – 12.30 Komisyon Çalışmaları

12.30 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 18.00 Komisyon Çalışmaları







III.GÜN

9 Kasım 2023

09.30 – 11.30 Divan Başkanı tarafından II. Genel Kurul Oturumunun Açılışı

Komisyon Raporlarının Okunması ve Oylanması

11.30 – 12.30 Genel Yönetim Kurulu’na seçilecek 3 üye için adayların belirlenmesi

12.30 – 13.30 Öğle Arası

13.30 – 14.00 Kulis Çalışmaları

14.00 – 14.45 Genel Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi

14.45 – 15.00 Seçim Sonuçlarının Açıklanması

15.00 Şura Genel Sekreteri’nin kapanış konuşması

