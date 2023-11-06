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Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu sayısında yüzde 32'lik artış

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Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu sayısında yüzde 32'lik artış
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 Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla yolcu sayısında yüzde 32, inen uçak sayısında ise yüzde 17 artış olduğu açıklandı.
 
Havalimanının 2022 Ocak- Eylül arasındaki 9 ayda 2 milyon 158 bin 515 yolcu ağırladığı, yeni havalimanının da açılmasıyla 2023’ün aynı döneminde yolcu sayısının yüzde 32’lik artışla 2 milyon 859 bin 120’ye ulaştığı belirtildi.
 
Ocak- Eylül 2022’de Ercan’a 16 bin 584 uçak, 2023’ün aynı döneminde ise yüzde 17’lik artışla 19 bin 375 uçak indi.
 
T &T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Yılsonuna kadar 4 milyon yolcu hedefimiz var” dedi.
 
Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet, Fly Kıbrıs Hava Yolları ve Sun Express’in de devreye girmesiyle uçuş ve yolcu sayılarının arttığını kaydeden Özçelik, Türk Hava Yolları’nın büyük gövdeli uçaklarını yeni Ercan Havalimanı’na getirmesiyle bir ilki yaşadıklarını söyledi.
 
Freedbird Havayolları’nın KKTC’ye turist getirmek için charter uçuşlara başlamasıyla yolcu ve uçak sayısındaki artışın devam edeceğini belirten Özçelik, COVID-19 dönemindeki önemli gerilemenin ardından yıl sonuna kadar 4 milyon yolcuya ulaşma hedeflerine dikkat çekti.
 
Ülkeye getirilen her turistin tanıtımda önemli rol oynadığını vurgulayan Özçelik, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile ülkeye turist getiren turizm firmalarının bu sürece önemli katkısına işaret etti.
 
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