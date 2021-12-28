1 numaraya, moral ziyareti

Enver Baturalp ve Mehmet Çıldır, KTFF’nin resmi 1 numaralı lisansının sahibi olan Gönyeli tarihinin önemli futbolcusu Vedat Karaokçu’ya moral ziyareti gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) resmi 1 numaralı lisansın sahibi olan Gönyeli’nin tarihinde önemli yer olan futbolcu Vedat Karaokçu’ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

KTFF Genel Sekreteri Av. Enver Baturalp ve Gönyeli Başkanı Mehmet Çıldır, Karaokçu’yuGönyeli’deki evinde ziyaret ederek moral verdi. Gerçekleşen ziyarette Gönyeli yöneticisi Yılmaz Behlül de yer alırken, konukları Vedat Karaokçu’nun eşi ve kızı karşıladı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Vedat Karaokçu ve ailesi ile sohbet eden Baturalp, Çıldır ve Behlül kendileri için KTFF’nin 1 numaralı lisansının çok önemli olduğunu ayrıca ülke futboluna hizmet eden her bireye saygı duyulması gerektiğini dile getirdiler.

Ziyaretin sonunda Vedat Karaokçu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na verilmek üzere üzerinde Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük, Mustafa Kemal Atatürk ve Bülent Ecevit’in olduğu anahtarlık hediye etti.

