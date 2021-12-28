TDP, spordaki projelerini KTFF ile paylaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi heyeti, milletvekili seçimleri öncesinde partinin sportif alandaki plan ve projelerini KTFF ile paylaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti.

23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde partinin sportif alandaki plan ve projelerini paylaşan TDP heyeti bu bağlamda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ziyaretlerinden dolayı TDP heyetine teşekkür ederken, yapılacak olan seçimlerde başarılar diledi.

Gerçekleşen görüşmede TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in yanı sıra; Girne Milletvekili Zeki Çeler, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal, Lefkoşa Milletvekili Adayı Aytaç Ali Baklacı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Kamil Yayıcı yer alırken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk eşlik etti.

