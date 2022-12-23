Harmancı: “8 yılda attığımız sağlam temeller üzerinde ve belediyemizin güçlenen mali yapısı sayesinde, 2022-2026 dönemimizde şehre değer katacak yeni üst yapı projelerine imza atacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, son 20 yılın en büyük parkı Kızılbaş Parkı ile 4 yeni mahalle parkını LTB çalışanlarının emekleri ve Lefkoşalılar’ın desteği ile şehre kazandırdıklarını vurguladı.

Harmancı dün sabah erken saatlerde LTB meclis üyesi adaylarından ekibiyle birlikte belediyenin Park ve Bahçeler Şubesi’ni daha sonra da Turizm Bakanlığı ve Atatürk Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Park ve Bahçeler Şubesi’nde LTB emekçileriyle sohbet eden Harmancı, “Mahalle parkları kentsel yaşam niteliğini yükseltmenin temel taşlarındandır. Çocuklarımızın güvenli, büyüklerimizin keyifli ve rahat vakit geçirebilmeleri için 4 yeni mahalle parkını şehrimize sizlerle beraber kazandırdık. Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alana, çocuk oyun ve aktivite alanına, kaykay pisti, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı da yine Park Bahçeler Şubemiz’in özverileri ile Lefkoşamız’a armağan ettik.

LTB, zor dönemleri geride bıraktı. Çalışanların emek ve özverileri yanında, Lefkoşalılar’ın da güveni sayesinde artık bugün, mağlup bir belediye değil yarını planlayabilen ve gururla iş yapan bir belediyedir” diye konuştu.

2022-2026 döneminde ise bu kez 30.000 metrekarelik alanda Spor ve Kardeşlik Parkı’nı şehre kazandıracaklarını belirten Harmancı, “Lefkoşa Maratonu, 3x3 Lefkoşa ve Lefkoşa Kupası gibi organizasyonlarımızda, sporun sağlıklı bireysel gelişimi teşvik etmesini ve adil rekabetin yanında paylaşım ve dayanışmayı büyütme gücünü hep beraber deneyimledik. Yürüyüş ve koşu parkuru, tenis kortları, basketbol sahası, futbol sahası, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları bu park içerisinde yer alacak. 500 kişilik bir amfiye de sahip olacak parkımız kültür-sanat organizasyonları ve farklı aktiviteler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bugüne kadar şüphesiz hep beraber başardık. Şüphesiz biz beraber Lefkoşayız ve 25 Aralık’ta şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacak, geçmiş 8 yılda attığımız sağlam temeller üzerinde ve belediyemizin güçlenen mali yapısı sayesinde, 2022-2026 dönemimizde şehre değer katacak yeni üst yapı projelerine imza atacağız” dedi.

