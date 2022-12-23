“Okullara yapılması gereken tüm yatırımlar yapılacak”

CTP’nin LTB Başkan adayı İncirli, LTB’nin 10 milyon TL’ye yakın emlak vergisi olduğunu belirtirken, yasaya göre bu rakamdan 1 buçuk milyon TL’sinin okullara yatırım olarak yapılması gerektiğini ancak sadece 50 bin TL’nin yapıldığını belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Levent İlkokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Atatürk Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti.

İncirli, LTB’nin yasalara göre emlak vergilerinden elde ettiği gelirin yüzde 15’ini okullara yatırım olarak yapması gerektiğini ancak bu yatırımların büyük kısmının yapılmadığını söyledi ve kendi yönetimlerindeki belediyenin bu katkı paylarını okullara sağlayacağını vurguladı. İncirli, CTP’nin hükümette olduğu dönemde bir yasa çıkarıldığını ve bu yasaya göre yerel yönetimlerin elde ettikleri emlak vergilerinin yüzde 15’ini okullara yatırım olarak yapması gerektiğini hatırlattı. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 10 milyon TL’ye yakın emlak vergisi olduğunu belirtirken, yasaya göre bu rakamdan 1 buçuk milyon TL’sinin okullara yatırım olarak yapılması gerektiğini ancak sadece 50 bin TL’nin yapıldığını açıkladı.

Yerel yönetimlerin emlak vergilerinden topladığı miktarın yüzde 15’inin okullara verilmesinin belediyelerin kendi inisiyatiflerinde olmadığını vurgulayan İncirli, göreve gelmelerinin ardından bu yasaya uyacaklarını ve okullara yasada belirtilen miktarın aktarılacağını söyledi.

Lefkoşa’ya bakıldığı zaman durumun hiç de iç açıcı olmadığını aktaran Dr. Sıla Usar İncirli, şehrin karanlık olduğunu, trafiğin de keşmekeş halde olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın şu an vasat bir durumda olduğunun altını çizdi.

