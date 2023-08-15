“Yeni bir vizyon katacağız”

Tarım Bakanlığı görevini devralan Hüseyin Çavuş, kendi ekip ve ajandalarında olan projelerle “yeni bir vizyon katmayı” düşündüklerini kaydetti

Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini Hüseyin Çavuş devretti.

Dursun Oğuz ile Hüseyin Çavuş, bakanlık binasında bir araya geldi. Hüseyin Çavuş'u Bakanlık kapısın önünde karşılayanlar arasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurullarından üyeler de yer aldı. Birlik yetkilileri Çavuş'a başarılar diledi. Bu arada Bakanlık önüne traktörler park edildi.

Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Dursun Oğuz, Hüseyin Çavuş'un sektörün zorluklarını iyi bilen biri olduğunu, eylem için geldiği Bakanlığa dün bakan olarak geldiğini kaydeden Oğuz, “Önemli olan yapacağınız hizmettir”. Oğuz, her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Hüseyin Çavuş ise, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na görevi kendilerine verdiği için teşekkür etti.

Sektörlerin sürdürülebilir yapılması ve sorunlara çözüm bulunması için üretici birlikleri ile birlikte çalışacaklarını belirten Çavuş, kendi ekip ve ajandalarında olan projelerle “yeni bir vizyon katmayı” düşündüklerini kaydetti.

