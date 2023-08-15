TÜK’e 2 milyon Dolar daha

TÜK’ün borç havuzuna 2 milyon dolar daha eklendi

Toprak Ürünleri Kurumu’na kısa vadeli finansman ihtiyacı için kaynak aktarımı sürüyor.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” 2023 içinde tam “10” kez borçlanmaya gidildi.

“Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yöntemiyle” TÜK için yapılan son borçlanma 7 Ağustos tarihinde yine döviz cinsinden gerçekleşirken, TÜK borç havuzuna 2 milyon 026 bin 465 dolar daha eklendi.

Böylece, 24 Ağustos 2022-7 Ağustos 2023 tarihleri arasında KKTC Merkez Bankası’nın aracılığında ardı ardına yapılan “biri” Türk Lirası, “17’si” dolar cinsinden olan borçlanmaların mali boyutu 56 milyon 330 bin 226 milyon doları buldu.

BORÇ STOKUNDA 10.1 MİLYON DOLAR

Resmi açıklama olmasa da Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası aracılığıyla 2023 yılında TÜK için sağladığı 30 milyon 344 bin 316 dolarlık borcun 20 milyon 204 bin 222 dolarlık (yaklaşık 384,7 milyon TL) kısmının vadesi geldiği için ödendiği tahmin ediliyor. KKTCMB’nin DİBS stoku verilerine göre TÜK’ün vadesi gelmeyen net borç stoku ise 10 milyon 130 bin 095 dolar (yaklaşık 238,6 milyon TL) olarak hesaplandı. Ayrıca, kurum için yapılan borçlanmaların bazılarının senet yenilemesi olduğu da öğrenildi.

TL KARŞILIĞI 1,1 MİLYARI GEÇTİ

Yabancı para cinsinden yapılan borçlanmalarda kur riski üstlenmemek amacıyla borçlanılan miktarlar SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılıyor. KKTC Merkez Bankası verilerine göre TÜK için ardı ardına 18 kez alınan borcun toplam TL karşılığı 1 milyar 103 milyon 767 bine ulaştı. Maliye’nin TÜK için yaptığı iç borçlanmalar ikrazen ihraç edilen ‘Özel Tertip Hazine Bonosu’ olarak gerçekleştiriliyor. İkrazen ihraç edilen hazine bonolarının bedeli aynı şartlarda geri ödenmesi için TÜK ile Maliye arasında “ikraz sözleşmesi” imzalanıyor.

